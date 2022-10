David Goffin pronkt met de scalp van de nummer 1: "Bewezen dat ik nog in staat ben om grootse dingen te doen"

David Goffin heeft zich weer helemaal op de kaart gezet: hij heeft de scalp van de nummer 1 van de wereld te pakken. Goffin klopte Carlos Alcaraz in Kazachstan.

Het kan niet anders dan dat de hoogst gerangschikte Belgische speler daar in de wolken over is. "Een overwinning tegen de nummer 1 van de wereld zorgt altijd voor voldoening. Zeker met het niveau dat ik gehaald heb. Ik ben echt tevreden. Ik heb altijd geweten dat ik de wapens heb om een tegenstander van zo'n kaliber in de problemen te brengen."

Al valt dat niet meteen af te leiden uit zijn laatste resultaten. "Ik ga natuurlijk niet door mijn beste periode. In de laatste toernooien heb ik niet heel goed gespeeld, maar ik ben er altijd in blijven geloven. De nummer 1 van de wereld in een groot stadion bekampen, dat brengt een energie in je los. Dan is er geen andere oplossing dan je beste tennis te brengen."

TWEEDE KANS GEGREPEN

Als Goffin vrank en vrij kan spelen, is er wel degelijk veel mogelijk. "Ik had niets te verliezen. Ik heb bewezen dat mijn tennis er nog steeds is en dat ik nog in staat ben om grootse dingen te doen." Dat hij dit klaarspeelde als 'lucky loser', maakt het extra straf. "Ik heb een tweede kans gekregen en ik heb ze gegrepen. Ik ga proberen om mijn niveau nog naar een hoger niveau te tillen tijdens het seizoenseinde en het vervolg."