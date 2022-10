Tennistoernooien: Djokovic wint eerste toernooi sinds Wimbledon, ook titels voor Nishioka, Huesler en Krejčíková

Een aantal tennistoernooien kenden hun ontknoping en Novak Djokovic schaarde zich bij de toernooiwinnaars. De Serviër was de beste in Tel Aviv.

Marin Čilić was in Israël de hele week nog niet in de problemen gekomen, maar trof in de finale met Djokovic wel een tegenstander van een ander kaliber. Dat liet de Serviër ook zien op het terrein: dankzij een puike prestatie pakte hij de winst met 6-3 en 6-4. Een ferme opsteker voor Djokovic, die na het missen van de US Open zijn eerste titel veroverde sinds Wimbledon.

SPANNENDE FINALES IN ZUID-KOREA EN BULGARIJE

Nog in het mannentennis versloeg de Japanner Nishioka het vierde reekshoofd Denis Shapovalov in de finale van de Korea Open met 6-4 en 7-6 (7/5). Dat het Zwitserse tennis nog toekomst heeft na het afscheid van Roger Federer, bewees Marc-Andrea Huesler dan weer in het Bulgaarse Sofia. Huesler pakte de eerste titel uit zijn carrière door de jonge Rune Holger te verslaan met 6-4 en 7-6 (10/8).

In Tallinn waren de dames actief en werd het net geen droomscenario voor thuisspeelster Anett Kontaveit. Die haalde wel de finale, maar moest daarin haar meerdere erkennen in de Tsjechische Krejčíková. Het werd 6-2 en 6-3.