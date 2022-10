Sander Gillé en Joran Vliegen knokken zich naar de volgende ronde in Tokio

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich in Tokio geplaatst voor de volgende ronde van het dubbeltornooi. Ze knokten zich voorbij een Japans duo.

Via de kwalificaties hadden Sander Gillé en Joran Vliegen zich kunnen plaatsen voor het dubbeltornooi in Tokio. In de 1e ronde moesten ze tegen een Japans duo (Toshihide Matsui en Kaito Uesugi) spelen.

Gillé en Vliegen begonnen niet goed aan de partij. Ze stonden meteen 3-0 achter. Daarna kregen ze nog 1 kans om terug te breaken, maar ze konden die niet benutten. Het Japanse duo won de 1e set met 6-3.

Set 2 was eerst lange tijd gesloten. Bij 2-3 kregen Gillé en Vliegen 3 breakkansen, maar ze konden geen enkele verzilveren. Daarna kreeg geen enkel duo nog een breakkans. In de daaropvolgende tiebreak liepen Gillé en Vliegen eerst 2-6 uit, maar ze lieten het Japanse duo terugkomen. Toch maakten Gillé en Vliegen het af: 5-7.

Een supertiebreak besliste de wedstrijd. Gillé en Vliegen sloegen halfweg een klein kloofje. Die konden ze tot het einde behouden: 8-10.