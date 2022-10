Nummer 1 van de wereld Iga Swiatek zegt af voor de Billie Jean King Cup Finals en haalt uit naar de organisaties: "Gevaarlijk voor onze gezondheid"

Iga Switatek heeft afgezegd voor de Billie Jean King Cup Finals in Glasgow. Dat deed ze op Instagram. Tegelijk haalde ze ook uit naar de verschillende organisaties.

"Ik heb lange tijd hierover nagedacht en hierover gediscussieerd met mijn entourage, maar ik ga niet meedoen aan de Billie Jean King Cup Finals in Glasgow", schreef Iga Swiatek op haar Instagram Stories. "Het maakt me triestig, want ik vind het een eer om voor Polen te spelen."

"Ik ben teleurgesteld in de organisaties dat ze geen oplossing voor iets simpel zoals de tornooikalender hebben gevonden", ging Swiatek verder. "Ze geven ons maar 1 dag om de halve wereld rond te reizen van het ene naar het andere tornooi en waarbij we in verschillende tijdzones uitkomen. Die situatie is niet veilig voor onze gezondheid. Het zou blessures kunnen veroorzaken en ik ga met de WTA en de ITF praten om iets te veranderen."

"De situatie is moeilijk. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de andere speelsters en onze supporters", sloot Swiatek af.

World number one Iga Swiatek will miss the 2022 BJK Cup Finals and has things to say about the scheduling, with the event being held again very close to the WTA Finals in a different part of the world. pic.twitter.com/JeY9q7jDB2 — José Morgado (@josemorgado) October 3, 2022

Tussen 31 oktober en 7 november zijn er de WTA Finals in Fort Worth in de VS, waar de beste 8 speelsters van het afgelopen jaar aan meedoen. Op 8 november begint al de eindfase van de Billie Jean King Cup in Glasgow, de opvolger van de Fed Cup.