Elise Mertens is in Tunesië snel klaar met een Roemeense kwalificatiespeelster

Elise Mertens heeft zich in Monastir geplaatst voor de 2e ronde. Ze had weinig moeite met de Roemeense Jacqueline Cristian.

Het volgende tornooi voor Elise Mertens was het WTA-tornooi van Monastir in Tunesië. In de 1e ronde moest ze het opnemen tegen de Roemeense Jacqueline Cristian die uit de kwalificaties kwam.

Mertens wou duidelijk weinig energie in haar 1e wedstrijd verspillen. Al snel liep ze 0-5. Het was wel even opletten voor haar. Cristian maakte een break goed, maar Mertens herpakte zich meteen en rebreakte meteen. Ze won set 1 met 1-6.

In set 2 gunde Mertens Cristian nog een spelletje, maar al snel breakte Mertens een paar keer. Ze won ook set 2 met 1-6. De wedstrijd duurde nog geen uur.