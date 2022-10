Einde seizoen voor Greet Minnen door een rugblessure

Greet Minnen heeft een punt achter haar seizoen gezet. Dat maakte ze bekend op Instagram.

"Sinds mijn laatste wedstrijd in de VS kamp ik met lage rugpijn", schreef Greet Minnen op Instagram. Haar laatste wedstrijd was op het ITF-tornooi van Berkeley. Ze ging daar eruit in de 1e ronde. "Daarna ging ik terug naar huis en onderzoeken wezen uit dat ik een ontsteking aan mijn wervels heb."

"Dinsdag krijg ik een cortisonespijt en ik zal voor de rest van het seizoen uit zijn", ging Minnen verder. "Mijn revalidatie zal zo snel mogelijk starten."

"Op gezondheidsvlak was het een moeilijk jaar voor mij. Het seizoen verliep niet zoals ik wou, maar ik weet dat er betere tijden zullen aankomen. Ik zal na deze tegenslag in 2023 sterker terugkomen."