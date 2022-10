David Goffin mag ondanks verlies in kwalificatieronde naar hoofdtabel en treft... nummer 1 van de wereld

David Goffin mag zijn borst natmaken voor een ontmoeting met de nummer 1 van de wereld in Kazachstan. Nochtans had Goffin in de kwalificatieronde verloren.

Opluchting bij David Goffin zal er sowieso wel zijn nadat hij het nieuws kreeg dat hij naar de hoofdtabel gaat op het ATP-toernooi van Nur-Sultan. Goffin moest daar kwalificatiematchen spelen. Hij zette Nevseyev opzij met 6-1 en 6-4, maar in de tweede kwalificatiematch liep het mis. De Italiaan Nardi was na een spannende driesetter te sterk met 3-6, 7-6 (7/3) en 7-6 (7/2). Einde toernooi dus voor Goffin, nog voor dat goed en wel begonnen was. Zo leek het toch, maar Goffin is inmiddels opgevist als lucky loser. Er is een plek vrijgekomen op de hoofdtabel omdat de Noor Rune in Sofia de finale speelde. Daardoor kan Goffin in Nur-Sultan toch aantreden in de eerste ronde. GOFFIN VS ALCARAZ Met welk gevoel hij naar zijn tegenstander zal kijken, is ook een interessante vraag. Goffin krijgt immers een absolute topaffiche voorgeschoteld. De Luikenaar gaat het opnemen tegen Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld sinds de Spanjaard de US Open won.