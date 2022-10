Sander Gillé en Joran Vliegen plaatsen zich voor het tornooi van Tokio

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de hoofdtabel van Tokio. In de laatste kwalificatieronde hadden ze een supertiebreak nodig.

Op het dubbeltornooi in Tokio was er ook een plaats voorzien voor een duo uit de kwalificaties. Sander Gillé en Joran Vliegen probeerden zo dat laatste plekje te bemachtigen.

In de 1e kwalificatieronde speelden Gillé en Vliegen tegen een Japans duo. Ze wonnen die wedstrijd vlot. Na nog geen uur stond er al 6-1 en 6-4 op het bord. Ze gaven het Japanse duo geen enkele kans.

De laatste kwalificatieronde was tegen een Amerikaan en een Australiër. Het was al snel duidelijk dat die meer weerwerk boden. Gillé en Vliegen moesten enkele breakkansen wegwerken en forceerden zelf een breakpunt: 6-4. De 2e set was voor het Amerikaans-Australisch duo: 2-6. In de beslissende supertiebreak liepen Gillé en Vliegen snel uit. Ze wonnen die met 10-5.