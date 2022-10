Michael Geerts kan de dubbelfinale in Orléans niet winnen

Michael Geerts heeft de dubbeltitel op het challengertornooi van Orléans niet kunnen pakken. Samen met de Tunesiër Skander Mansouri was hij niet opgewassen tegen een Frans duo.

Op het challengertornooi van Orléans was Michael Geerts tot in de finale van het dubbeltornooi geraakt. Samen met de Tunesiër Skander Mansouri speelde hij tegen de Fransmannen Nicolas Mahut en Edouard Roger-Vasselin.

Het Franse duo nam meteen de wedstrijd in handen. Ze liepen snel 2 breaks uit. Ze gaven Geerts en Mansouri geen kans om terug in de set te komen: 6-2.

In de 2e set bleef het lang gesloten, maar bij 4-4 dwong het Franse duo 3 breakkansen af. Dat was genoeg om een break voorsprong te nemen en zo de finale in Orléans te winnen.