David Goffin wint zijn 1e kwalificatieronde in Kazachstan

David Goffin heeft zijn 1e kwalificatiewedstrijd in Kazachstan gewonnen. Hij won vlot van de Kazach Denis Yevseyev.

Op het ATP-tornooi van Astana in Kazachstan moest David Goffin eerst in de kwalificaties uitkomen. Zijn 1e tegenstander was de Kazach Denis Yevseyev.

In de 1e set nam Goffin meteen de bovenhand en forceerde hij 2 breakpunten. Na zo'n 25 minuten stond er al 6-1 op het bord.

Yevseyev bood in de 2e set meer weerwerk. Goffin wachtte lang om toe te slaan. Bij 4-4 kreeg hij zijn 1e breakkans en het was meteen de goede. Daarna serveerde hij uit: 6-4.