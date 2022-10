David Goffin strandt op een paar punten van de hoofdtabel in Kazachstan

David Goffin heeft net niet de hoofdtabel op het ATP-tornooi van Astana gehaald. In de beslissende set had hij enkele breakkansen, maar kon hij het niet afmaken.

Om de hoofdtabel in Astana te halen, moest David Goffin nog 1 kwalificatieronde overleven. De Italiaan Luca Nardi was de tegenstander.

In de vorige partij had Goffin nauwelijks tegenstand, maar Nardi was andere koek. De Italiaan breakte meteen en liep 0-2 uit. Daarna won Goffin 5 games op rij en hij stond zo 2 breaks voor. Nardi kon nog 1 break terugpakken, maar Goffin rebreakte meteen en won zo de 1e set met 6-3.

Ook in set 2 had Goffin het niet gemakkelijk. Nardi breakte een paar keer, maar Goffin kon die break telkens ongedaan maken. Zelf kon Goffin niet op voorsprong komen. Een tiebreak was het logische gevolg. Nardi sloeg meteen een kloof en serveerde uit: 3-7.

In de beslissende set gaven Goffin en Nardi elkaar eerst geen kansen. Bij 3-3 kreeg Goffin 3 breakkansen, maar hij kon geen enkele verzilveren. Daarna moest hij zelf nog een breakkans wegwerken en er kwam een tiebreak. Die was er te veel aan voor Goffin.