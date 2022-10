Marie Benoit gaat in het enkel en dubbel strijdend onderuit in Italië

Marie Benoit is uitgeschakeld op het ITF-tornooi van Santa Margherita di Pula. Ze verloor na een marathonmatch in het enkel en ook haar dubbelwedstrijd nadien verloor ze.

Op dezelfde dag moest Marie Benoit in Santa Margherita di Pula haar kwartfinale in het enkel en haar halve finale in het dubbel spelen.

Eerst moest Benoit haar enkelspel tegen de Spaanse Rosa Vicens Mas spelen. In de 1e set kwam Benoit al snel 2 breaks achter. Ze verloor die set met 6-2. Daarna waren de rollen omgedraaid. Benoit liep 2 breaks uit en won de set met 1-6. In de beslissende set kwam Benoit tot 2 maal toe een break voor, maar Vicens Mas kon een tiebreak forceren. Die tiebreak was volledig voor Mas: 7-0. Het was een zware wedstrijd. Hij duurde bijna 3,5 uur.

Na een rustperiode moest Benoit nog samen met de Chinese Jia-Jing Lu dubbelen. Tegen een Russische en een Roemeense verloren ze in 2 sets: 2-6 en 3-6.