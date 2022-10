Ysaline Bonaventure gaat in Estland strijdend ten onder tegen de nummer 4 van de wereld

Ysaline Bonaventure is uitgeschakeld op het WTA-tornooi van Tallinn in Estland. De nummer 4 van de wereld was te sterk in 3 sets.

Op het WTA-tornooi van Tallinn in Estland stond Ysaline Bonaventure in de kwartfinales. Ze stond tegenover een zware dobber. Haar tegenstandster en thuisspeelster Anett Kontaveit was het topreekshoofd. Kontaveit toonde meteen dat ze de nummer 4 van de wereld is. Ze liep 4-1 uit en gaf Bonaventure geen enkele breakkans meer. Kontaveit verdedigde haar break voorsprong met succes: 6-3. In de 2e set kreeg Bonaventure wel kansen. Ze maakte een snelle break van Kontaveit ongedaan en stoomde door naar 2-4. Daarna serveerde Bonaventure uit. Net als in set 1 liep Kontaveit in de beslissende set meteen een break uit. Bonaventure kreeg nog 4 breakkansen, maar de Kontaveit was net te sterk.