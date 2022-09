Ysaline Bonaventure doet er nog een stunt bij en wipt ook negende reekshoofd op weg naar kwartfinales

Ysaline Bonaventure is ferm aan het stunten. Op weg naar de kwartfinales ging het negende reekshoofd voor de bijl in Tallinn.

Met haar twee zeges in de kwalificaties en het uitschakelen van Shelby Rogers was Ysaline Bonaventure in Estland al goed op dreef. Ze wilde haar avontuur daar nog niet laten stoppen, ook niet tegen Jil Belen Teichmann. De Zwitserse is de nummer 36 op de wereldranglijst en het negende reekshoofd in Tallinn.

SETBAL WEGGEWERKT EN SET NOG GEWONNEN

Aanvankelijk werd de logica gerespecteerd en liep Teichmann 1-3 uit. Bonaventure liet het hoofd echter niet hangen en kwam onmiddellijk langszij. Een teken dat zij ook wel haar tegenstandster het lastig kon maken. Dat bleek ook in het vervolg van de set: Bonaventure dwong een tiebreak af. Ze moest daarin een setbal wegwerken, maar kon nadien zelf bij haar derde setpunt wel toeslaan.

Ook een mentale opsteker voor Bonaventure, die verder ging op haar elan en meteen een voorsprong nam in de tweede set. Die bleef ook op het scorebord staan. Met 7-6 (10/8) en 6-3 pakte Bonaventure de scalp van Teichmann en schaarde ze zich als kwalificatiespeelster bij de laatste acht in Tallinn.