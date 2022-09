Joris De Loore moet na goede start en setwinst alsnog het hoofd buigen in achtste finales Orléans

Joris De Loore mocht zich nog opmaken voor een avondwedstrijd in Orléans. De Fransman Hugo Gaston was zijn tegenstander in de achtste finales van het challengertoernooi.

Gaston is de nummer 81 op de wereldranglijst, De Loore de nummer 330. Het was dus duidelijk wie de favoriet en wie de underdog was. Al betekent dat nog niet dat die underdog ook gedoemd is om te verliezen. De Loore ging alvast vrank en vrij zijn kans en dat zorgde er voor dat hij aanvankelijk het betere tennis bracht. Op zijn setwinst viel niets af te dingen.

Stap 1 richting stuntzege was gezet, maar onze landgenoot was er natuurlijk nog niet. Gaston rechtte de rug en was in de tweede set diegene die afstand kon nemen van zijn tegenstander. Dezelfde cijfers als in de openingsset kwamen op het bord, maar nu in het voordeel van de Fransman.

MOMENTUM GASTON

Eens die met de set aan de haal was gegaan, viel zijn momentum ook niet meer te stuiten. De Loore sprokkelde nog één spelletje. Meer zat er niet meer in. Met 3-6, 6-3 en 6-1 haalde Gaston dan toch de bovenhand.