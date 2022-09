Belgische speelsters in actie: Zanevska maakt het nummer 7 van de wereld moeilijk, Flipkens verliest in dubbelspel

Maryna Zanevska had zichzelf op een mooie affiche getrakteerd in Parma, terwijl Kirsten Flipkens nog actief was in het dubbelspel in Tallinn.

Na twee klinkende overwinningen stond Zanevska in de kwartfinales in Parma tegenover Maria Sakkari, het nummer 7 van de wereld. Nog wel een tegenstandster van ander kaliber dan in de vorige matchen dus, maar daar trok Zanevska zich niets van aan. Ze pakte weer uit met fraai tennis en liet niets haar tegenhouden op weg naar winst in de eerste set: 2-6.

NET GEEN STUNT

Sakkari kon deze wedstrijd natuurlijk niet zomaar laten glippen en begon vanaf 2-2 in de tweede set wel onder stoom te geraken. Zanevska nam weer afstand in het begin van set 3. Zo leek een stunt toch echt in de maak, maar Sakkari ging nog erop en erover. De Griekse was dan toch nog een tikkeltje te sterk met 2-6, 6-4 en 6-4.

Eerder op de dag had Kirsten Flipkens aan de zijde van Belinda Bencic haar kwartfinale gespeeld in het dubbel in Tallinn. De Oekraïense zusjes Kichenok waren de tegenstandsters en zij waren wel een maatje te groot. Ze zijn niet voor niets het derde reekshoofd in Tallinn. Telkens nam het Oekraïense duo een voorsprong in de loop van de set, om die vervolgens niet meer af te staan. Het werd 6-3 en 6-2.