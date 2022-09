Belgen in actie: Michael Geerts naar halve finales in het dubbelspel, Marie Benoît bij laatste acht in enkelspel

Nog wat Belgisch tennisnieuws: Michael Geerts (rechts op foto) en Marie Benoît hebben een overwinning bij op de teller. Geerts in het dubbelspel, Benoît in het enkel.

Michael Geerts werd eerder na nochtans een prima partij uitgeschakeld in het enkelspel op de challenger in Orleans. In het dubbelspel vertoeft hij wel nog altijd in het toernooi, aan de zijde van de Tunesiër Mansouri. In de kwartfinales kwamen ze tegenover Escoffier en Forejtek te staan. Deze Frans-Tsjechische combinatie kon Geerts en Masouri niet uit de halve finales houden. Het werd 6-3 en 6-4.

BENOÏT VERMIJDT SETVERLIES

Later op de dag was het dan weer in Santa Margherita Di Pula dat een Belgische op de baan stapte. Marie Benoît trof in het enkelspel van het ITF-toernooi Dalila Spiteri. In de tweede set nam Benoît vlot de maat van de Italiaanse. In set 2 was er meer spanning. Met het einde in zicht was Benoît wel de beste in twee spannende games en zo had ze meteen de overwinning ook op zak met 6-2 en 6-4.

Benoît dus naar de kwartfinales in het enkelspel. In principe komt ze donderdagavond ook nog in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Chinese Lu zou ze in het dubbel haar kwartfinale reeds afwerking, maar het is de vraag of de programmering op het toernooi daar nog plaats voor heeft.