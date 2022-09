Zanevska blijft goed op dreef en kent ook met tweede tegenstandster geen genade op weg naar kwartfinales

Maryna Zanevska is goed op dreef, zoveel is duidelijk. De kwartfinales heeft ze alvast kunnen bereiken op het WTA-toernooi van Parma.

Zanevska had de Italiaanse Bronzetti al geklopt met 6-3 en 6-2 en gunde in haar tweede partij haar opponente nog een spelletje minder. Dat was Dalma Gálfi, nummer 91 van de wereld en dus 6 plaatsen hoger gerangschikt dan Zanevska. Op het terrein lagen de waardeverhoudingen dus anders. Zanevska nam onmiddellijk een voorsprong en ging maar liefst drie keer door de service van Gálfi in de eerste set.

De Hongaarse moest reageren en dat deed ze door in het eerste deel van de tweede set wel gelijke tred te houden. Tot aan 3-3 en dan vond Zanevska het welletjes. De laatste twaalf punten van de wedstrijd gingen allemaal naar haar: dat was een sterke eindspurt om u tegen te zeggen. Met 6-1 en 6-3 schaarde Zanevska zich in Parma bij de laatste acht.