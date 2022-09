Michael Geerts en Joris De Loore stoten door in Frankrijk

Joris De Loore heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van het challengertornooi van Orléans. Michael Geerts stootte door naar de volgende ronde in het dubbel.

Op het challengertornooi van Orléans zijn deze week 2 Belgen actief. Joris De Loore stond op dag 3 in het enkelspel op de baan. Michael Geerts moest in het dubbelspel in actie komen.

De Loore speelde in de 1e ronde tegen de Fransman Antoine Escoffier. In de 1e set nam De Loore al snel de bovenhand. Hij gaf zijn break voorsprong niet meer uit handen en won de 1e set met 3-6. Ook in de 2e set liep hij een break uit. Hij kon serveren voor de wedstrijd, maar Escoffier kon nog een tiebreak forceren. Die was duidelijk voor De Loore: 3-7.

Samen met de Tunesiër Skander Mansouri speelde Geerts in de 1e ronde tegen de Zwitser Luca Margaroli en de Oostenrijker Maximilian Neuchrist. De 1e set was een dubbeltje op zijn kant. Uiteindelijk konden Geerts en Mansouri de set naar zich toetrekken: 5-7. In de 2e set waren er geen breakkansen en kwam er een tiebreak. Daarin namen Geerts en Mansouri al snel een voorsprong. Ze wonnen die uiteindelijk met 5-7 en stootten zo door naar de volgende ronde.