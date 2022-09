Belgen in actie: moedige Geerts sneuvelt na twee tiebreaks, Benoît wint in zowel enkelspel als dubbelspel

Met Michael Geerts en Marie Benoît zijn er twee Belgische tennissers die op deze woensdag in actie kwamen. Benoît moest zelfs twee keer de baan op stappen.

Marie Benoît wist dat ze voor een drukke dag stond in Santa Margherita Di Pula, waar na vorige week een nieuw ITF-toernooi van start ging. Benoît moest haar eerste partij in zowel het enkelspel als het dubbelspel afwerken. In het enkel stond ze tegenover Chantal Sauvant. Benoît dicteerde lange tijd en leidde met een set en 3-1, maar de Duitse sleept er nog toch een tiebreak uit. Benoît kon setverlies afwenden en won met 6-2 en 7-6 (7/3).

In het dubbel vormt Benoît ook deze week een duo met de Chinese Lu en samen namen ze het op tegen het Spaanse duo Cavalle-Reimers/Vicens Mas. De Spaanse dames hadden weinig in de pap te brokken. In de eerste set kwamen ze nog wel op het scorebord, maar in set 2 lukte zelfs dat niet meer. Benoit en Lu plaatsten zich met 6-2 en 6-0 voor de kwartfinales.

GEERTS HAAST EVENKNIE VAN MOUTET

In de challenger in Orléans deed Michael Geerts mee bij de mannen en die kreeg een zware kluif op zijn bord: de Fransman Moutet, nummer 64 van de wereld. Geerts maakte het hem knap lastig door in set 1 een achterstand goed te maken en in set 2 overeind te blijven op de eigen service. Moutet schakelde onze landgenoot echter toch uit na twee tiebreaks, die met dezelfde cijfers eindigden: 7-6 (7/3) en 7-6 (7/3).