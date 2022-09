Kirsten Flipkens wint achtste finale in het dubbelspel in Tallinn na drie sets

Kirsten Flipkens heeft in Tallinn in de eerste ronde gewonnen.

Na de verloren finale in het gemengd dubbel op de US Open ruim twee weken geleden neemt Kristen Flipkens (WTA 188) nu deel aan het dubbelspel van het WTA-toernooi in Tallinn. Dat doet ze aan de zijde van de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 14).

In de eerste ronde in Tallinn namen ze het op tegen de Duitse Vivian Heisen (WTA 911) en de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 68). In de eerste set gingen Flipkens en Bencic meteen door de opslag van hun tegenstanders. Die deden dat in het achtste spelletje opnieuw en de eerste set eindigde in een tiebreak. Flipkens en Bencic wonnen die met 10-8.

In de tweede set ging het heel gelijk op, tot het Duits/Roemeense duo door de opslag van Flipkens en Bencic ging bij 3-4. Heisen en Cristian pakten de set met 3-6.

In de supertiebreak was er nog weinig spanning. Het Belgisch/Zwitserse duo duwde door en won makkelijk met 10-2. Wie donderdag om 9u in de achtste finales hun tegenstanders worden, is nog niet bekend.