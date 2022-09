Yanina Wickmayer pakt in Seoul haar eerste titel na haar bevalling: "Geeft vertrouwen voor de toekomst"

Yanina Wickmayer heeft samen met Kristina Mladenovic het dubbelspel gewonnen op het toernooi van Seoel.

Yanina Wickmayer beviel in april 2021 van een dochtertje, Luana Daniëlla. In februari begon ze weer met tennissen en dat leidde nu tot een eerste titel. Met de Française Kristina Mladenovic won ze in de finale van het Amerikaanse duo Muhammad/Santamaria.

“We waren goed voorbereid, maakten de juiste tactische keuzes, bleven geconcentreerd en maakten toch plezier op het terrein. We hebben de finale van begin tot einde agressief aangepakt”, zegt Wickmayer bij Sporza.

Wickmayer is dan ook blij met haar eerst titel sinds haar bevalling. “Het is de eerste keer sinds ik moeder werd dat ik een toernooi win en ik deed het aan de zijde van een van mijn beste vriendinnen op het circuit. Dat maakt het allemaal wat specialer. Dit geeft zeker vertrouwen voor de toekomst, zowel voor het dubbel- als het enkelspel.”