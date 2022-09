Sander Gillé en Joran Vliegen winnen na drie tiebreaks in Seoul

Op het ATP-tennistoernooi van Seoul hebben Joran Vliegen en Sander Gillé

Na hun uitschakeling in de eerste ronde van het toernooi van Metz speelden Joran Vliegen en Sander Gillé nu het ATP-toernooi van Seoul. In hun eerste ronde moesten ze het opnemen tegen de Amerikaan Max Schnur en de Australiër John-Patrick Smith.

In de eerste set ging het heel gelijk opgaand en iedereen behield zijn opslagspel. Een tiebreak moest beslissen wie de eerste set pakte. Daarin was het Australisch/Amerikaans duo net iets sterker en wonnen ze de tiebreak met 3-7 en dus 6-7 in de eerste set.

Ook in de tweede set een zelfde scenario. Beide duo’s behielden telkens hun opslag en nu moest een tiebreak beslissen over setwinst. Nu was de score in het voordeel van het Belgische duo, 7-3 in de tiebreak en 7-6 in de set.

Een supertiebreak moest beslissen over wie de match zou winnen. Ook nu weer hielden beide duo’s elkaar in evenwicht, tot 7-7. Toen sloegen Vliegen en Gillé toe en pakten ze drie punten op rij, 10-7 in de derde set en dus de overwinning voor het Belgische duo.