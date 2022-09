Joris De Loore knokt zich naar de hoofdtabel in Orléans

Joris De Loore heeft in Orléans de hoofdtabel bereikt. Hij moest serieus knokken om door de kwalificaties te geraken.

Op het challengertornooi van Orléans zijn er deze week enkele Belgen actief. Joris De Loore probeerde via de kwalificaties het hoofdtornooi te bereiken.

In de 1e kwalificatieronde moest De Loore spelen tegen de Fransman Anthony Hoang. De Loore moest enorm knokken om Hoang te verslaan. In de 1e set had hij een tiebreak nodig: 4-7. Pas op het einde van de 2e set kon hij een beslissende break forceren: 5-7.

De Oekraïner Vitaliy Sachko was de tegenstander van De Loore in de laatste kwalificatieronde. De 1e set won De Loore met 3-6. In set 2 moest hij wat langer wachten op de beslissende break: 5-7.