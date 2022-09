ATP- en WTA-ranking: Zizou Bergs en Yanina Wickmayer blijven opschuiven

Elke week worden de nieuwe ATP- en WTA-ranking gepubliceerd. Aan de top waren er nauwelijks verschuivingen. Bij de Belgen waren wel enkele opmerkelijke verschuivingen.

Carlos Alcaraz was na de US Open de nieuwe nummer 1 van de wereld. 2 weken later staat hij nog altijd bovenaan op de ATP-ranking. Casper Ruud en Rafael Nadal vervolledigen nog steeds de top 3.

David Goffin blijft de beste Belg op de ATP-ranking. Hij verloor wel 3 plaatsen en staat nu 65e. Zizou Bergs klom 6 plaatsen naar plaats 128. Na vorige week had hij zonder zijn blessure wellicht nog hoger gestaan. Hij was voor zijn rugblessure op weg naar een stunt en de volgende ronde in Metz. Kimmer Coppejans staat met zijn 199e plaats nog net binnen de top 200.

Op de WTA-ranking staat Iga Swiatek nog steeds duidelijk aan de leiding. Ons Jabeur staat nog altijd 2e. Paula Badosa is de nieuwe nummer 3 van de wereld. Anett Kontaveit zakte naar de 4e plaats.

Alison Van Uytvanck blijft de Belgische nummer 1. Zij staat op plaats 40. Ook Elise Mertens en Maryna Zanevska staan nog in de top 100. Zij staan respectievelijk op plaatsen 44 en 97. Yanina Wickmayer schoof weer heel wat plaatsen op. Zij klom 64 plaatsen en staat nu binnen de top 400.