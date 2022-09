Yanina Wickmayer schrijft de dubbeltitel in Seoel op haar naam

Yanina Wickmayer heeft op het WTA-tornooi van Seoel de dubbelfinale gewonnen. Samen met de Française Kristina Mladenovic won ze vlot van een Amerikaans duo.

Voor het eerst sinds haar zwangerschap stond Yanina Wickmayer in een finale van een WTA-tornooi. Samen met Kristina Mladenovic stond ze in de dubbelfinale in Seoel. Ze speelden tegen het Amerikaanse duo Asia Muhammad en Sabrina Santamaria.

Wickmayer en Mladenovic probeerden meteen de partij in handen te nemen. Ze liepen een break uit, maar het Amerikaanse duo rebreakte meteen. Wickmayer en Mladenovic namen meteen weer de break voorsprong. Die voorsprong behielden ze en ze wonnen de set met 3-6.

Ook in de 2e set gingen Wickmayer en Mladenovic meteen door de opslag van het Amerikaanse duo, maar dat werd meteen ook weer teniet gedaan. Bij 2-2 vonden Wickmayer en Mladenovic het welletjes. Ze breakten opnieuw en de finale was gespeeld: 2-6. Zo steekt Wickmayer haar 1e titel sinds haar zwangerschap op zak.