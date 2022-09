Ysaline Bonaventure wint vlot in eerste kwalificatieronde in Tallinn

Op het WTA-toernooi van Tallinn had Ysaline Bonaventure weinig moeite met een Spaanse.

Ysaline Bonaventure (WTA 139) moest het in de eerste kwalificatieronde van het WTA-toernooi van Tallinn (Estland) opnemen tegen de veel lager geplaatste Spaanse Georgina García Pérez (WTA 337).

Bonaventure had zowel in de eerste als in de tweede set niet veel moeite met de Spaanse. Ze won beide sets telkens met 6-2 en was na 52 minuten al klaar met García Pérez.

In de volgende ronde krijgt Bonaventure een tegenstander van haar niveau. Ze moet het dan opnemen tegen de Zweedse Mirjam Bjorklund (WTA-133).