Het einde van een tijdperk: Roger Federer speelde zijn laatste wedstrijd als profspeler

Het is gebeurd. Roger Federer heeft zijn allerlaatste profwedstrijd gespeeld. Aan de zijde van Rafael Nadal speelde hij die in de Laver Cup.

De 1e dag van de Laver Cup stond in het teken van de laatste profwedstrijd van Roger Federer. Het publiek moest wachten om Federer aan de zijde van Rafael Nadal te zien. Ze speelden tegen Jack Sock en Frances Tiafoe.

In de 1e set was het wachten tot het einde vooraleer er afscheiding kwam. Federer en Nadal breakten en het was meteen ook de goed voor setwinst: 6-4. In de volgende set maakten ze een break goed en er kwam een tiebreak. Die was voor Sock en Tiafoe: 2-7. Een supertiebreak besliste tussen winst en verlies. Die ging naar Sock en Tiafoe.

2-2 GELIJK NA DAG 1

Sock en Tiafoe zorgden zo voor een 2-2-stand tussen Team Europe en Team World in de Laver Cup. In de 1e wedstrijd had Casper Ruud een supertiebreak nodig om Sock te verslaan: 6-4, 5-7 en [10-7]. Daarna had Stefanos Tsitsipas weinig moeite met Diego Schwartzman: 6-2 en 6-1. Alex De Minaur zorgde voor het enige punt van de avond voor Team World. Hij versloeg Andy Murray met 7-5, 3-6 en [7-10].