Elise Mertens kan dubbelfinale in Tokio net niet bereiken

In het APT-toernooi van Tokio heeft Elise Mertens net niet de dubbelfinale kunnen bereiken.

Op het ATP-toernooi van Tokio hadden Elise Mertens en Veronika Kudermetova de hun eerste twee matchen makkelijk gewonnen. In de halve finale namen ze het op tegen de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez en de Australische Ellen Perez en vooraf waren de kansen van Mertens en Kudermetova groot.

Maar al in de eerste set liep het fout voor het Belgisch/Russische duo. Ze moesten meteen hun opslag inleveren. De kloof was gemaakt en die behielden Melichar-Martinez en Perez ook: 6-3 in de eerste set.

In de tweede set herpakten Mertens en Kudermetova zich en konden ze in het vierde spelletje een break pakken. Zelfde score dan in de eerste set, alleen nu voor het andere duo: 3-6.

Een supertiebreak moest beslissen over wie naar de finale ging. Daarin ging het redelijk gelijk op tot 5-4, daarna pakten Melichar-Martinez en Perez vier punten op een rij. Het werd 10-6 voor het Amerikaans/Australische duo en daarmee wonnen ze ook de wedstrijd.