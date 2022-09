🎥 Roger Federer neemt afscheid als profspeler: "Het was een perfecte reis. Ik zou zo alles opnieuw doen", ook tranen bij Rafael Nadal

"Het was een geweldige dag", vertelde Roger Federer na zijn laatste wedstrijd. Hij verloor samen met Rafael Nadal in de Laver Cup van Frances Tiafoe en Jack Sock. "Ik ben blij, niet triestig. Ik wist dat ik de laatste keer mijn schoenen zou dichtknopen. Ik wist dat alles de laatste keer zou zijn."

Federer kreeg een staande ovatie van iedereen in de O2 Arena. Na zijn wedstrijd werd Federer emotioneel. Net als Nadal. Ook werd Federer omringd door zijn vrouw Mirka, zijn 4 kinderen en andere naasten.

"Het voelt aan als een viering. Het is wat ik wou. Dus bedankt allemaal. Het was een perfecte reis. Ik zou alles hetzelfde doen", sloot Federer af.

Saying so long while soaking it in.#LaverCup pic.twitter.com/dnIAIF7c07