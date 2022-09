Yanina Wickmayer haalt de dubbelfinale in Seoel

Yanina Wickmayer heeft in Seoel de dubbelfinale bereikt. Samen met de Française Kristina Mladenovic won ze haar halve finale in 2 sets.

In het enkelspel was Yanina Wickmayer al in de 2e ronde uitgeschakeld, maar in het dubbel stond ze samen met de Française Kristina Mladenovic in de halve finales. Daarin moesten ze het opnemen tegen een Russisch duo.

Het Russische duo begon het beste aan de partij en breakten meteen. Wickmayer en Mladenovic kwamen al snel langszij en daarna gaven beide duo's elkaar weinig ruimte. Toch kwamen Wickmayer en Mladenovic terug een break achter, maar ze herstelden snel en gingen zelf door de opslag van het Russische duo: 5-7.

Ook in de 2e set kwamen Wickmayer en Mladenovic meteen een break achter te staan, maar ze rebreakten meteen en liepen zelf 2 breaks uit. Het Russische duo leek even weer in de set te kunnen komen, omdat ze een break goedmaakten, maar Wickmayer en Mladenovic serveerden daarna de wedstrijd uit.