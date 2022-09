Marie Benoit gaat strijdend ten onder in Italië

Marie Benoit is in Italië ook in het enkeltornooi uitgeschakeld. Na bijna 3 uur tennissen moest ze tegen een Zweedse het hoofd buigen.

Na donderdag was Marie Benoit op het ITF-tornooi van Santa Margherita di Pula in Italië alleen nog actief in het enkelspel. In de kwartfinales speelde ze tegen de Zweedse Kajsa Rinaldo Persson. Benoit zat in het begin niet goed in de wedstrijd. Ze verloor al snel de 1e set met 6-0. Daarna herpakte ze zich. Benoit nam meteen een break voorsprong. Rinaldo Persson kwam nog langszij, maar Benoit forceerde bij 4-4 de beslissende break: 4-6. In de beslissende set waren de rollen weer omgedraaid. Rinaldo Persson liep 3-0 uit. Benoit vocht terug naar 4-4. Daarna was het zaak om het opslagspel te behouden, maar Rinaldo Persson pakte een beslissende break: 6-4.