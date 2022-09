Elise Mertens plaatst zich in het dubbel vlot voor de halve finales in Tokio

Elise Mertens heeft zich in het dubbel geplaatst voor de halve finales in Tokio. Ze had weinig moeite en na een uur was de opdracht al volbracht.

De Russische Veronika Kudermetova is de vaste dubbelpartner van Elise Mertens. In de kwartfinales in Tokio speelden ze tegen de Mexicaanse Fernanda Contreras Gomez en de Griekse Despina Papamichail. Mertens en Kudermetova toonden meteen dat ze een goed gerodeerd duo zijn. In een mum van tijd stond de 6-0 al op het bord. In de 2e set gunden Mertens en Kudermetova de Mexicaanse en Griekse ook enkele spelletjes. Al liepen ze ook snel weer uit. Met een geruststellende break op zak gingen ze na een uur al naar matchwinst: 6-3.

Lees ook... Elise Mertens verliest in Tokio van Amerikaanse in achtste finale