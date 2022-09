🎥 Opmerkelijk tafereel in Metz: Medvedev provoceert publiek na boegeroep en verliest, Wawrinka herleeft nog eens

Daniil Medvedev heeft in Metz verrassend verloren van Stanislas Wawrinka. Dat hij het publiek ging provoceren, toont aan dat het mentaal niet snor zit bij de nummer 4 van de wereld.

Wawrinka zorgde voor de enige break uit de openingsset. Medvedev gaf in de tweede set een vroege voorsprong meteen weg en moest bij 6-6 een matchbal wegwerken. Dat lukte ook en Medvedev sleepte zich nog naar winst in de tiebreak. Dat bleek geen kantelmoment te zijn, want in het begin van de beslissende set was het weer minder goed bij de Rus.

Dat noopte hem tot het weggooien van zijn racket. Net iets wat het Franse tennispubliek niet kan appreciëren en dat kwam hem dus op boegeroep te staan. Dat kon Medvedev dan weer helemaal niet appreciëren: met allerlei gebaren ging hij de toeschouwers nog meer provoceren en insinueerde hij dat ze gek zijn om met dat boegeroep te komen. Medvedev kwam nog wel een keertje terug, maar verloor alsnog met 6-4, 6-7 (7/9) en 6-3.

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd - by calling them monkeys (?) - after they boo him for throwing his racket…



If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 22, 2022

Medvedev is na een sterk seizoensbegin enigszins op de dool geraakt. Op Wimbledon mocht hij niet aantreden door de Russische invasie, hij zit nog maar aan twee toernooizeges. Wawrinka was na aanslepende knieblessures lang op zoek naar enig resultaat. De Zwitser verloor vijf keer op rij een eersterondematch, maar zit nu in Metz inclusief de kwalificaties aan vier opeenvolgende zeges en staat in de halve finales.