Yanina Wickmayer wél door in het dubbel en dus naar halve finales, Benoît wint én verliest in Italië

Er valt nog wat tennisnieuws te rapen. Benoît speelde twee matchen op een dag, terwijl Wickmayer ook nog een dubbelpartij afwerkte na haar verlies in het enkelspel tegen Raducanu.

Wickmayer maakte wel een verdienstelijke indruk in dat enkelspel in Seoel en gaf met de Française Mladenovic in het dubbel nog de Russische Blinkova en de Georgische Dzalamidze partij. Wickmayer en haar dubbelpartner lieten in het begin van de wedstrijd slechts enkele punten liggen. Ook nadat hun opponenten op het scorebord kwamen, bleven Wickmayer en Mladenovic de bovenhand houden: met 6-1 en 6-3 op naar de halve finales.

Marie Benoît is actief op het ITF-toernooi van Santa Margherita Di Pula. Daar moest ze eerst aantreden in het enkelspel tegen Anna Turati. Benoît ging prima van start, maar haar Italiaanse tegenstandster veerde met de rug tegen de muur in set 1 nog recht. Benoît ging dan wel weer door haar service en kon vanaf 2-2 in de tweede set definitief het verschil maken. Met 7-5 en 6-3 schaarde ze zich bij de laatste acht.

In het dubbelspel speelt ze aan de zijde van de Chinese Lu. Samen bekampten ze een Italiaans-Boliviaans duo: Ruggeri/Zeballos. In de openingsset verliep alles naar wens voor Benoît en Lu, onder meer omdat ze de belangrijke punten wonnen. In set 2 waren het Ruggeri en Zeballos die telkens afstand namen. In de supertiebreak namen ze ook de beste start en dat gaf de doorslag: 2-6, 6-3 en [10-7[. Benoît out in het dubbel.