Yanina Wickmayer verliest in Seoel van een voormalige US Open-winnares

Yanina Wickmayer is in Seoel uitgeschakeld in het enkeltornooi. Ze verloor van de US Open-winnares van vorig jaar.

In de 2e ronde op het WTA-tornooi van Seoel stond Yanina Wickmayer tegenover de Britse Emma Raducanu. Raducanu won vorig jaar nog de US Open. Na een studieronde ging Raducanu bij haar 2e breakkans door de opslag van Wickmayer. Wickmayer rebreakte meteen, maar ook Raducanu diende meteen van antwoord: ze kwam opnieuw een break voor te staan. Wickmayer probeerde het tij nog te keren, maar kreeg geen enkele kans meer en verloor zelf nog een opslagspel. Raducanu pakte de set met 3-6. Daarna leek Raducanu naar een gemakkelijke zege te gaan. Ze leidde met 0-3, maar Wickmayer vocht terug naar 4-4. Alles leek erop te wijzen dat we naar een tiebreak zouden gaan, maar bij 5-6 breakte Raducanu opnieuw en won ze zo de wedstrijd met 3-6 en 5-7. Later op de dag speelt Wickmayer nog haar dubbelwedstrijd.