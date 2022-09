Het gaat wel degelijk gebeuren: Roger Federer dubbelt in laatste match uit carrière aan zijde van Rafael Nadal

Jawel, Roger Federer krijgt zijn wens voor de laatste match uit zijn carrière. Rafael Nadal zal aan zijn zijde dubbelen op de Laver Cup.

Roger Federer gaat klaar geraken om vrijdag nog een dubbelwedstrijd te spelen op de Laver Cup. Het zal de laatste wedstrijd worden van de FedExpress uit een ongelooflijke carrière met tal van triomfen. Federer had duidelijk de wens uitgesproken om in die match te dubbelen aan de zijde van Rafael Nadal.

De organisatoren hebben inmiddels bevestigd dat Federer en Nadal ook effectief een dubbelduo gaan vormen. Hun wedstrijd moet de climax worden van de eerste dag op de Laver Cup en is dus ook als laatste match voorzien. Tegenstanders van dienst zijn de Amerikanen Jack Sock en Frances Tiafoe.

The line-up is set for Day 1 of #LaverCup pic.twitter.com/HnulRs01KX — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022

De drie wedstrijden voordien zijn de opwarmertjes voor het afscheid van Roger Federer. Doorheen zijn loopbaan was Nadal één van zijn grote rivalen, maar de twee onderhielden naast de baan een goede band. Dat laatste zal ook in 'The Last Dance' van Federer dus tot uiting komen.