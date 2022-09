Yanina Wickmayer zet top 80-speelster behoorlijk vlot opzij op het toernooi van Seoel

Een mooie overwinning voor Yanina Wickmayer in Seoel. Een top 80-speelster kon onze landgenote weinig in de weg leggen.

Op het WTA-toernooi van Seoel moest Wickmayer het in het enkelspel opnemen tegen Linda Fruhvirtová, een Tsjechisch talent van 17 jaar dat al is opgeklommen naar de 74ste plaats op de wereldranglijst. In deze partij kwam de ervaring van Wickmayer echter naar boven. De eerste twee games kon ze nipt naar zich toe trekken en die zetten de toon.

WICKMAYER SLAAT OOK KLOOF IN TWEEDE SET

Wickmayer ging hierna alsmaar meer de lakens uitdelen en Fruhvirtová had niet meteen een antwoord klaar. Dat resulteerde in klinkende setwinst: 6-1. Bij 2-2 in de tweede set kon Wickmayer opnieuw een kloofje slaan, waardoor kwalificatie voor de volgende ronde al om de hoek loerde.

Fruhvirtová milderde nog wel tot 5-4, maar met een blanco spel kon Wickmayer het vervolgens afmaken. De overwinning was een feit: 6-1 en 6-4. Mooie cijfers dus.