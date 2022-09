Trainer Ruben Bemelmans vertelt over de blessure van Zizou Bergs

Zizou Bergs moest dinsdag opgeven in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Metz in Frankrijk.

Bergs had last aan de buikspieren. Ondertussen is er een MRI-scan gebeurd. “Het is wat moeilijk uit te leggen", zegt Bergs’ trainer Ruben Bemelmans. “Zizou kampt met een scheurtje in de linkerzij, in de aanhechting tussen de rugspieren en de buikspieren.”

Vrijdag moet een echografie duidelijkheid brengen hoe groot dat scheurtje is. "We kennen de exacte duur van de revalidatie nog niet, maar na het eerste onderzoek gaan we ervan uit dat Zizou een rustperiode van twee weken zal moeten nemen."

De bedoeling is dat hij zich kan voorbereiden om deel te nemen aan de European Open in Antwerpen. Die starten op 16 oktober.