Roger Federer gaat geen enkelwedstrijd meer spelen: "Denk dat ik vrijdagavond dubbel kan spelen"

Helaas: een enkelwedstrijd van Roger Federer gaan we niet meer te zien krijgen. In het dubbel komt de Zwitser mogelijk wel nog in actie.

Op de Laver Cup zal Roger Federer afscheid nemen van de tenniswereld. In een gesprek met persagentschap sda kwam Federer terug op het proces wat tot zijn beslissing heeft geleid om te stoppen met tennis. Dan ging het uiteraard vooral over zijn knieblessure. "De vooruitgang was onvoldoende en ik had dan ook nog een scan die niet bevredigend was. Toen dacht ik: het is voorbij."

Dat is het dus nog niet helemaal, want iedereen hoopt om Federer nog in actie te zien op de Laver Cup. De voorbije dagen heeft hij al samen met de Griek Stefanos Tsitsipas getraind. "Ik was positief verrast door mijn niveau", aldus de voormalig nummer 1 van de wereld.

HOPEN OP DUBBELSPEL-DEELNAME

Dat betekent niet dat Federer enkelwedstrijden gaat spelen op de Laver Cup. Hij laat uitschijnen dat dat vooraf al vaststond. "Ik denk dat ik vrijdagavond wel het dubbelspel kan spelen." Laten we dat hopen, zodat het tot een waardig afscheid kan komen.