Elise Mertens verliest in Tokio van Amerikaanse in achtste finale

Elise Mertens is uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Tokio.

Het ATP-toernooi van Tokio was het eerste toernooi van Elise Mertens (ATP-44) na de US Open. In de eerste ronde won Mertens nog makkelijk van de Chinese Wang, maar in de achtste finale liep het mis tegen de Amerikaanse Claire Liu (ATP-84).

In de eerste set ging het nog redelijk gelijkopgaand. Mertens moest als eerste haar opslag inleveren en Liu liep uit tot 3-1. Mertens brak het punt later opnieuw en de stand was weer gelijk. Maar bij 5-4 brak de Amerikaanse opnieuw door de opslag van Mertens, 6-4 voor Liu.

Ook in de tweede set braken de twee spelers direct door elkaars opslag. Maar daarna pakte de Amerikaanse vijf spelletjes op rij en Mertens kon maar weinig weerwerk bieden, 6-1.

Mertens komt wel nog in het dubbelspel in actie vrijdagochtend om 3u. Samen met de Russin Kudermetova speelt ze tegen de Griekse Papamichail en de Mexicaanse Contreras Gomez