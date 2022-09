Yanina Wickmayer dubbelt een ronde verder in Seoel. Ze had samen met Kristina Mladenovic een supertiebreak nodig.

Deze week is Yanina Wickmayer actief in Seoel. Haar 1e wedstrijd moest ze in het dubbeltornooi spelen. Samen met de Française Kristina Mladenovic speelde ze tegen de Australische Lizette Cabrera en de Griekse Valentini Grammatikopoulou.

Beide duo's moesten eerst nog in de wedstrijd komen en moesten hun opslagspel inleveren. Daarna leken we op weg naar een tiebreak, maar Cabrera en Grammatikopoulou kregen op het einde een breakkans en ze verzilverden die meteen. Daarna serveerden ze gemakkelijk uit: 5-7.

Aanvankelijk was er ook weinig bewegingsvrijheid in de 2e set. Toch konden Wickmayer en Mladenovic in het midden van de set breaken. Ze leken op weg naar een vlotte setwinst, maar Cabrera en Grammatikopoulou sleepten toch nog een tiebreak uit de brand. Daarin waren Wickmayer en Mladenovic de baas: 7-3.

In de beslissende supertiebreak gaven beide duo's nauwelijks ruimte weg. Op het einde wonnen Wickmayer en Mladenovic 4 punten na elkaar: 11-9.