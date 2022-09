Pech voor Zizou Bergs in Metz: hij is op weg naar een stunt, maar blesseert zich en moet opgeven

Via de kwalificaties had Zizou Bergs zich kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het ATP-tornooi van Metz. In de 1e ronde lootte hij meteen het 5e reekshoofd: de Georgiër Nikoloz Basilashvili.

Bergs duidelijk niet onder de indruk van de Georgiër en ging meteen door diens opslag. Daarna controleerde Bergs. Bij 4-5 was het wel nog opletten. Bergs kreeg 4 breakkansen voor Basilishvili tegen, maar kon ze allen wegwerken. Het werd 4-6.

Ook in set 2 begon Bergs het beste. Hij breakte meteen en leek alles onder controle te hebben. Bij 1-2 moest hij opgeven. Er schoot opeens iets in zijn rug en moest geblesseerd aan de rug opgeven.

This is really, really bad luck for @ZizouBergs who was up 6-4, 2-1 agaist Basilashvili but got some sort of back spasm. Needs to retire in Metz. Would have been the best win in his career...