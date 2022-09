Michael Geerts moet opgeven in Portugal

Michael Geerts heeft opgegeven op het challengertornooi van Braga in Portugal.

Op het challengertornooi van Braga speelde Michael Geerts tegen de Rus Alexander Shevchenko.

Shevchenko kreeg al vroeg enkele breakkansen en liep 1-3 uit. Daarna controleerde hij de set en breakte hij nog eens: 2-6.

Ook in set 2 kon Geerts moeilijk een vuist maken. Hij keek snel tegen een break achterstand aan. Bij 0-3 stapte hij plots naar het net en gaf hij op. Wat de precieze reden voor zijn opgave is, is niet bekend.