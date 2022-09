Kimmer Coppejans niet opgewassen tegen Roemeense thuisspeler

Kimmer Coppejans is op het challengertornooi van Sibiu in Roemenië meteen uitgeschakeld. Hij was niet opgewassen tegen een Roemeense thuisspeler.

Op het challengertornooi van Sibiu moest Kimmer Coppejans in de 1e ronde tegen de Roemeen Nicholas David Ionel spelen. Coppejans was het 7e reekshoofd in Roemenië. Coppejans keek meteen tegen een achterstand aan. Ionel ging meteen door de opslag. Op het einde ging hij nog eens door de opslag van Coppejans. Coppejans leek opnieuw in de set te komen door meteen die 2e break ongedaan te maken, maar Ionel forceerde op de opslag van Coppejans een nieuwe break en won zo de 1e set: 3-6. Ook in de 2e set liep Ionel meteen een break uit: 0-2. Coppejans maakte die break meteen ongedaan, maar Ionel breakte meteen opnieuw. Daarna leek de veer bij Coppejans gebroken. Hij kon nog amper een rally winnen:1-6.