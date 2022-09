David Goffin meteen uitgeschakeld in tornooi die hij ooit nog won

David Goffin heeft de 1e ronde in Metz niet overleefd. De Fransman Gilles Simon won van de ex-winnaar in 2 sets.

Na de Davis Cup stond David Goffin weer in Metz op het terrein, waar hij 8 jaar geleden al eens won. In de 1e ronde stond hij tegenover de Fransman Gilles Simon die een wildcard had gekregen.

Simon zorgde na een studieronde voor de 1e break van de wedstrijd. Daarna bleef hij baas en breakte hij nog eens. Simon won met 6-3 de 1e set.

In de 2e set kon Goffin de 1e break forceren, maar Simon rebreakte meteen. Simon begon weer de bovenhand te nemen en won ook set 2 met 6-3.