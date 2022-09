Zizou Bergs plaats zich voor de hoofdtabel in Metz

Na de teleurstellende Davis Cup heeft Zizou Bergs de knop kunnen omdraaien in Metz.

Zizou Bergs verloor in de Davis zijn twee matchen die hij speelde. In het ATP-toernooi in Metz loopt het verlopig beter. In de eerste ronde van de kwalificaties won hij makkelijk van de Duitser Masur, in de tweede ronde wachtte de Nederlander Brouwer.

Bergs (ATP 134) en Brouwer (ATP 146) staan op de wereldranglijst in elkaars buurt. De eerst set trok Bergs naar zich toe met 6-3. In de tweede set speelde de Nederlander beter en kon hij nu winnen met 3-6.

In de derde set vond Bergs zijn spel weer beter en kon hij de set opnieuw binnen halen met 6-3. Dankzij zijn winst plaatst Bergs zich voor de hoofdtabel in Metz. Ook David Goffin (ATP 62) zal hier spelen, hij speelt in de eerste ronde tegen de Fransman Gilles Simon (ATP 175). De Fransman kreeg een wildcard.