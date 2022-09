Dat zal deugd doen: Elise Mertens tankt vertrouwen met klinkende overwinning

Elise Mertens heeft nog eens uitgepakt met een klinkende overwinning. Dat moet het vertrouwen opvijzelen, want de Belgische nummer 1 zit toch in een moeilijke periode.

Recent was zeker de US Open een grote ontgoocheling: daar vloog Mertens er in de eerste ronde onmiddellijk uit. Onze landgenote wil echter echt nog wel iets van het laatste deel van het seizoen maken, geeft ze aan met haar prestatie in de eerste ronde in Tokio.

Wang Qiang was daar haar eerste tegenstandster. Wat de Chinese ook probeerde, het was aanvankelijk in elk game hetzelfde verhaal. Enkele puntjes sprokkelen lukte wel, maar aan het eind van de rit was het telkens Mertens die met het spelletje aan de haal ging. Zij trakteerde haar opponente zo op een droge 6-0.

EINDVERSNELLING MERTENS MET ZEGE IN ZICHT

Pas bij 1-0 in de tweede set geraakte Qiang voor het eerst op het scorebord. Nadien ging het wel even gelijkop, tot aan 3-3. Mertens kon nog een tandje bijschakelen en deed dat dan ook op weg naar de overwinning. Met 6-0 en 6-3 kwam Mertens haar eerste partij op het WTA-toernooi van Tokio zonder problemen door.