Michael Geerts verliest van Richard Gasquet in eerste match tegen Frankrijk

België neemt het zaterdag op tegen Frankrijk in de Davis Cup.

Na het verlies tegen Australië en Duitsland moet België het nog opnemen tegen Frankrijk. Drie overbodige matchen want Frankrijk en België zijn allebei al uitgeschakeld voor de Final 8.

In het eerste duel had Michael Geerts (ATP-268) de ervaren Richard Gasquet (ATP-79) tegenover zich.

De 27-jarige Geerts verweerde zich wel goed, maar bij 2-1 in de eerste set brak Gasquet door de opslag van Geerts. De Fransman gaf die voorsprong niet meer uit handen en trok set 1 naar zich toe met 6-3.



Ook in de tweede set hetzelfde spelbeeld. Geerts speelde wel goed en pakte uit met enkele knappe punten, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de sluwe Gasquet: 6-3.

David Goffin neemt het nog op tegen Benjamin Bounzi (ATP-53). VIiegen en Gillé tegen Mahut en Rinderknech.