België verliest ook laatste duel in Davis Cup tegen Frankrijk

België heeft na verlies tegen Australië en Duitsland ook tegen Frankrijk verloren.

Michael Geerts verloor zijn match tegen de ervaren Richard Gasquet, David Goffin wist nog te winnen tegen Benjamin Bonzi. Sander Gillé en Joran Vliegen moesten in de laatste match spelen tegen het duo Mahut/ Rinderknech.

Het Belgische duo was uiteindelijk niet opgewassen tegen de Fransen. In de eerste set gingen ze onderuit met 6-3. In de tweede set konden ze wel meer gelijke tred houden met en kwam er zelfs een tiebreak. De Fransen wonnen de tweede set met 7-6 (8-6).

België verliest dus ook zijn derde duel in de Davis Cup. Ze speelden enkel nog voor de eer want België was al uitgeschakeld voor de volgende ronde van de Davis Cup.